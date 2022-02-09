JP Morgan’ın Bitcoin için ‘adil fiyatı’ 38 bin dolar

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, altınla karşılaştırıldığında ortaya çıkan oynaklığı temel alarak Bitcoin için ‘adil fiyat’ belirledi.

JP Morgan stratejistleri, kripto para birimi Bitcoin’in altından yaklaşık dört kat daha fazla oynaklık göstermesini temel alarak, adil değerini 38 bin dolar civarında hesapladı. Bitcoin’de oynaklığın altına göre üç kat daralması halindeyse adil değer için 50 bin dolar seviyesi öngörüldü.

Kurumun stratejistleri ayrıca Bitcoin için uzun vadeli teorik fiyat hedefiniyse 146 bin dolardan 150 bin dolara çıkardı.

JP Morgan’ın ocak ayında müşterilerine yönelik düzenlediği ankette katılımcıların sadece yüzde 5’i Bitcoin’in bu yıl 100 bin dolara yükseleceğini öngörmüştü.

ABD merkezli yatırım bankalarından Bank of America ise kripto para birimlerinde geçen ay başlayan düşüşü ‘balonun sönmeye başlaması‘ olarak değerlendirmiş ve düşüşün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarındaki sıkılaştırma adımlarına bağlamıştı.

Yeni yıla 46 bin dolar seviyesinde giren Bitcoin ocak ayı içinde 35 bin dolara inmiş, şubat ayı içindeyse yeni bir çıkış dalgası yakalamıştı.

BTC bugün yüzde 2’nin üstünde kayıpla 43 bin dolar seviyesinde hareket ediyor.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 3 bin doların biraz üzerinde.