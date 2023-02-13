Josef de Souza, 128 saat sonra enkazdan kurtulan Arda’ya verdiği sözü tuttu

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can Övün’ü hastanede ziyaret ederek, formasını hediye etti.

Fotoğraflar: AA

Hatay Antakya’da yıkılan apartmanın enkazından kurtarılan Arda Övün’ün tedavisi Adana’da sürüyor.

AA’nın aktardığına göre 13 yaşındaki Arda’yı, tutkunu olduğu ve çok sevdiği Beşiktaş’ta forma giyen oyunculardan Josef de Souza ziyaret ederek, verdiği sözü tuttu.

Oyuncuyu karşısında gören Arda, kısa süreli şaşkınlığın ardından büyük mutluluk yaşadı.

Josef de Souza, imzaladığı formasını Arda’ya vererek, onun Türk halkının kahramanı olduğunu söyledi: “Seni tebrik ediyorum. Sen bir kahramansın. Türk halkının da bir kahramanısın. Herkes, senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Seninle fotoğraf çektirmek benim için bir onur. Geçmiş olsun kardeşim.”

Ziyarette Souza ile Arda ‘kartal pozu’ vererek, fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş Koleji’nde okuyacak

Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy ise Arda’nın artık Beşiktaş camiasına emanet olduğunu belirterek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Arda’yı Beşiktaş Koleji’nde okutacağını aktardı:

“Ve takibini de bizzat kendisinin yapacağını söyledi. İnşallah bu zor zamanları atlatacak, geleceği çok daha güzel ve parlak olacak. Arda, Beşiktaş’ın evladı ve kahramanı. Ona sahip çıkacağız.”

Altı gündür enkazda olduğumu bilmiyordum

Anne, babası ve üç kardeşiyle enkazda geçirdiği 128 saati anlatan Arda, şunları kaydetti:

“Sıkışmıştım, oradaki taşları çekmeye çalıştım. Kardeşimin başının sıkıştığı taşları kaldırmaya çalıştım. Karanlık bir ortam hiçbir şey görünmüyor. Nefes almakta zorlanmıyordum ama üşüyordum, açtım ve susuzdum. 6 gündür enkaz altında olduğumu bilmiyordum. Zannediyorum bir veya iki gündür buradaydım. O kadar zaman geçtiğini tahmin etmiyordum. Gördüğüm ilk ses ve ışıkla ‘Hayatım kurtuldu’ dedim. Deprem anında evdeki herkes koridora geldi. Orası da yıkıldı. Yanımdaki kardeşime de bir şey oldu, bir süre sonra hiç konuşmadı. Diğer kardeşimin de hiç sesi gelmedi.”