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Yaramazlara biraz batar!

Jorge Jesus’un takımı dünya rekoru kırdı

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, üst üste 28’inci maçını kazanarak futbolda en uzun galibiyet serisini yakalayan takım oldu.

Jorge Jesus.

Suudi Arabistan takımı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı.


AA’nın haberine göre Kral Abdullah Spor Kenti Stadı’ndaki mücadeleyi 2-0 kazanan Al Hilal, turnuvada adını yarı finale yazdırdı ve Al Ain’le eşleşti.

Tüm kulvarlarda art arda 28’inci galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, bu alandaki rekorun da yeni sahibi oldu.

Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal’in başına geçmişti.

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