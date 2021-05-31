Johnson’ın eşi Symonds’ın 35 bin liralık gelinliği 24 saatte tükendi: Kendisine maliyeti 500 liraydı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’la gizlice evlenen Carrie Symonds bu kez de gelinliğiyle gündemde. Gizli törenin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Symonds’ın geliniği 24 saat içinde tükendi.
Johnson (56) ve Carrie Symonds (33) önceki gün başkent Londra’daki Westminster Katedrali’nde gizlice evlenmişti. Başbakanın sözcüsü, çıkan haberlerin ardından çiftin küçük ve sade bir törenle evlendiğini doğrulamış, önümüzdeki yaz kutlama yapacaklarını açıklamıştı.
Symonds törende kendisi gibi sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. Çiçeklerden yapılan taçla tamamladığı, Yunan tasarımcı Christos Costarellos imzalı gelinlik 24 saat içinde tükendi. Gelinliğin tek satıcısı Net-A-Porter’da 2 bin 870 sterlinlik (yaklaşık 35 bin lira) fiyat etiketine sahip elbisenin bütün bedenleri tükenmiş olarak görüntüleniyor.
Üstelik işin ilgiç yanı başbakanın eşi gelinliği satın almayıp kiralamayı tercih etti.
Symonds, MyWardrobeHQ isimli platformdan günlüğü 45 sterline (540 lira) kiraladığı gelinliğiyle bu yazın gelinlerine ilham verdi.