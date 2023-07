John Wick’in spin-off dizisinden ilk bilgiler

Emekli suikastçi ‘John Wick’ serisinin spin-off dizisi ‘The Continental: From the World of John Wick’in genç Winston Scott karakterine ve geniş oyuncu kadrosuna dair ilk bilgiler paylaşıldı.

Fotoğraflar: Prime Video

Prime Video’da yakında yayına girecek üç bölümlük dizi, John Wick evreninin merkezindeki ikonik otel The Continental’ın ve suikastçıların başlangıç hikayelerini keşfe çıkıyor.

Dizi, geride bıraktığını sandığı geçmişiyle yüzleşmek için 1970’lerde suçun kol gezdiği New York şehrinin cehennemine sürüklenen genç Winston Scott’ın gözünden hikayeyi anlatacak.

John Wick hayranlarına özel çizim

Ödüllü Japon illüstratör Yuko Shimizu, özel edisyon bir çizimle hayranlarını ‘The Continental’ın dünyasına davet etti:

“Ben sıkı bir John Wick hayranıyım. The Continental Hotel, John Wick serisinin temel unsurlarından birini oluşturuyor. Ben de bu illüstrasyonla oteli hikayenin ana karakteri olarak betimlemek ve izleyicilerin neler bekleyebileceğine dair ipucu vermek istedim. Tehlike, entrika ve dram dolu dizide, izleyiciler The Continental’in kapısından girip hikayenin ana kahramanı olan Winston’ın başlangıç hikayesini izlerken birçok şey keşfedecek.”

Birbirinden farklı birçok karakter

Colin Woodell, filmde Ian McShane’in canlandırdığı ‘Winston’ karakterinin gençliğini oynarken, Ayomide Adegun bu yıl hayatını kaybeden Lance Reddick’in oynadığı ‘Charon’ rolünü üstleniyor. Dizide ayrıca Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain ve Hubert Point-Du Jour gibi oyuncular rol alıyor.

Yönetmen Albert Hughes, oyuncu kadrosunu şu sözlerle anlatıyor:

“John Wick filmleri gibi benzersiz, renkli, cesur ve hızlı olan ‘The Continental’ izleyicileri çılgın ve eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak. Üstelik içinde yaşadığımız dünya nedeniyle sıradan filmlerde bulamayacağınız birbirinden farklı birçok karaktere sahip.”