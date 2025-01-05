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Yaramazlara biraz batar!

Joe Biden, Soros ve Messi dahil 19 kişiye ‘Başkanlık Özgürlük Madalyası’ verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalı milyarder George Soros ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi dahil 19 kişiye ülkenin en yüksek sivil nişanı ‘Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı verdi.

Fotoğraf: Joe Biden / X

Beyaz Saray’daki törende madalyaları takdim eden Biden, “Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız” dedi.


Ödüle layık görülenler şöyle:

  1. Eski ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton
  2. Amerikalı milyarder George Soros adına Alex Soros
  3. Oyuncu Micheal J. Fox
  4. Oyuncu Denzel Washington
  5. Futbolcu Lionel Messi
  6. Basketbolcu Magic Johnson
  7. Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres
  8. İrlandalı rock grubu U2’nin solisti Bono
  9. Anna Wintour
  10. Ashton Baldwin Carter adına eşi Stephanie Carter
  11. Tim Gill
  12. Jane Goodall
  13. Robert F. Kennedy adına kızı Kathleen Kennedy
  14. Ralph Lauren
  15. Bill Nye,
  16. Fannie Lou Hamer adına Doris Hamer Richardson
  17. George W. Romney adına Mitt Romney
  18. David Rubenstein
  19. George Stevens, Jr.

Biden’ın başkan olarak son kez katıldığı madalya töreninde, spor, sanat, müzik ve sinema dünyası gibi kadar farklı alanlardan nişana layık görülen 19 kişi onurlandırıldı.

Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD’de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.

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