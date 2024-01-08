Jodie Foster’e göre Z kuşağıyla çalışmak sinir bozucu olabiliyor

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Jodie Foster, Z kuşağından kişilerle çalışmanın ‘sinir bozucu olabildiğini’ söyledi.

Jodie Foster

Foster, The Guardian gazetesine verdiği röportajda kuşakların iş yaşamına olan bakışındaki farklılığa dikkat çekti.

61 yaşındaki oyuncu, Z kuşağındaki (1996 ile 2010 yılları arasında doğan) kişilerin iş ortamındaki bazı tavırlarını anlamakta zorlandığını söyledi: “‘Bugün iyi hissetmiyorum, işe 10:30’da geleceğim’ gibi şeyler söyleyebiliyorlar.”

Foster bir başka örnek olarak da, e-mail yazışmalarında dilbilgisi kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söylediğinde, “Neden bunu yapayım ki, bu biraz sınırlayıcı değil mi?” gibi cevaplar aldığını belirtti.

Kariyerine çocukken başlayan ve büyümenin kendisi için de zor olduğunu söyleyen Foster, genç aktörlere “Ortaya kendilerine ait olan bir şeyi koymayı öğrenmeliler” tavsiyesini verdi.

Öte yandan Z kuşağının en ünlü aktörleri arasında yer alan Bella Ramsey’i öven Foster, 20 yaşındaki oyuncuyu ‘özgünlük timsali’ olarak tanımladı.

Ramsey’in, tanıştıkları ödül törenine bir takım elbiseyle ve makyajsız katıldığına dikkat çeken Foster, kendi gençliğinde herhangi bir törene bu şekilde katılmalarının mümkün olmadığını belirtti: “Çünkü biz özgür değildik. Umarım şu anki özgünlük hareketi onlara gerçek özgürlük imkanını sunar.”