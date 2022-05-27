Jodie Foster ilk kez televizyonda: True Detective’de oynayacak

Jodie Foster, HBO’da yayınlanan True Detective dizisinin dördüncü sezonuyla ilk kez bir yetişkin rolüyle televizyona geliyor.

Jodie Foster

Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen, aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği dizide Dedektif Liz Danvers karakterini canlandıracak. Bu sezonda Alaska’da geçen True Dedective: Night Country’de, Tsalal Arktik Araştırma İstasyonu’nu işleten altı adamın ortadan kayboluşu ve Dedektif Liz Danvers ve Evangeline Navarro’nun (kimin canlandıracağı henüz belli değil) vakayı çözme hikayeleri anlatılıyor.

True Dedective’in bundan önceki üç sezonunda, baş karakterleri farklı oyuncular oynamıştı. İlk sezonda Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, 2015’teki ikinci sezonda Colin Farrell, Taylor Kitsch, Rachel McAdams ve Vince Vaughn, üçüncü sezsonda ise Mahershala Ali ve Stephen Dorff vardı.

Çocuk oyunculuk yaptığı yıllarda televizyon dizilerinde oynadığı ufak tefek roller sayılmazsa, bu Jodie Foster’ın ilk televizyon oyunculuğu olacak.