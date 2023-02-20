Jeoloji mühendisleri Kahramanmaraş için uyarmış: Arayıp soran olmadı

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, deprem riski taşıyan 18 kentle ilgili hazırladıkları raporu tüm yetkililere göndermelerine rağmen kimseden geri dönüş alamadıklarını belirterek, “Arayıp soran olmadı. Hiç kimse bizi duymadı” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkım Türkiye’nin ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterirken afet yönetiminin depremden çok daha önce başlaması gerektiğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, depremle bölgesiyle ilgili birçok uyarı yayınlamıştı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, deprem bölgeleriyle ilgili ayrıntılı raporları yetkililere gönderdiklerini ancak bunu kimsenin dikkate almadığını söyledi. Alan, Kahramanmaraş özelinde de 7,4 büyüklüğüne kadar deprem olabilir uyarısı yaptıklarını belirtti.

Alan şunları söyledi: ”24 kentimiz, 100’ü aşkın ilçemiz 500’e yakın mahalle veya köyle yerleşim birimimiz doğrudan fay hattı üzerine oturuyor. 18 kentimize ilişkin raporlarımızı da yazdık. Burada da en acil olanlardan başladık. Doğu Anadolu fayı üzerinde Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl’ün ayrıntılı raporlarını hazırladık. Bunları da Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere AFAD Başkanlığı, Çevre ve İçişleri bakanlıklarına, vali ve büyükşehir belediye başkanlarına, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan tüm milletvekillerine gönderdik.

Bu raporlarımızda yaşanabilecek olası depremlere de dikkat çektik. Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğüne kadar deprem olabilir uyarısı yaptık. Ama kentin yöneticileri de, merkezi idarede maalesef bunlara yeteri kadar değer vermedi.”