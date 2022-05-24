Jennifer Lawrence’ın çocukluk hayali gerçek oldu: Tuvalette Ellen DeGeneres’a röportaj verdi

Oyuncu Jennifer Lawrence çocukken tuvalette talk show sunucusu Ellen DeGeneres’a röportaj veriyormuş taklidi yaptığını anlattı: Hayali gerçek oldu.

DeGeneres’in yaklaşık 20 yıldır devam eden programı Ellen sona eriyor.

Son programlarını yaparken birçok ünlüden kendisinin ne anlam ifade ettiğine dair mesajlar aldığını söyleyen DeGeneres programında Oscar ödüllü oyuncu Lawrence’ın sözlerini aktardı.

Sunucu ardından yıllarca tuvaletteyken DeGeneres’e konuk olup röportaj verdiğini söyleyen Lawrence’ı aradı.

Yeni bebeği olduğu için programın veda turlarına katılamayan oyuncu tuvaletten katıldığı telefon röportajında ikili Lawrence’ın bir gün çok başarılı olup DeGeneres gibi talk şovcularla konuştuğunu hayal ettiği günleri andı.

14-17 yaşlarındayken bu hayali kurduğunu anlatan Lawrence “Oprah’ya (Winfrey) çıkmış gibi de yapardım tabii. Bazen de (David) Letterman’a. Ama senin programına çok takmıştım. O yüzden neredeyse her ‘büyük’ için tuvalete girişimde sendeydim” dedi.

DeGeneres Lawrence’la komşu olduklarını ve eskiden yaşadığı evde oturduğunu anlattı.

Lawrence’ın hayalinin gerçek olduğuna dikkat çeken DeGeneres “Kentucky’de bir tuvalette otururken birine röportaj veriyormuş gibi yapıyorsun ve sonra büyük bir yıldız olup şimdi tuvalette oturup röportaj verir gibi yaptığın o kişiye röportaj veriyorsun” dedi.

“Büyük bir olay değil mi” diye soran Lawrence şöyle devam etti: “Belki de buradan çıkarılacak bir ders vardır; yavaş yavaş, acele etmeyin.”

Lawrence’in çift katmanlı bu şakasının ardından DeGeneres seçmelerine katılıp alamadığı için hayal kırıklığına uğradı bir rol olup olmadığını sordu.

Tim Burton’ın ‘Alice in Wonderland‘inde rolü kapamadığını söyleyen “Çünkü seçmelere girdim ve Britanya aksanıyla konuştum ve kimsenin aslında Britanyalı olmadığımı anlamayacağını sandım” dedi.