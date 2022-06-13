Jennifer Hudson ‘EGOT kulübü’ne katıldı

Jennifer Hudson, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin hepsini alan üçüncü siyah ve beşinci kadın oldu.

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EGOT, ABD’nin eğlence alanında verilen en büyük dört ödülünün baş harflerinden oluşuyor. Jennifer Hudson, dün açıklanan Tony ödüllerinde yapımcısı olduğu ‘A Strange Loop‘ ile ödül alarak ‘EGOT Kulübü’ne girdi.

Hudson daha önce ‘Baby Yaga’daki yapımcı rolüyle Emmy, ‘The Color Purple’ ve kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümü ile Grammy ve ‘Dreamgirls’deki en iyi yardımcı kadın oyuncu performansıyla Oscar kazanmıştı.

Jennifer Hudson’dan önce EGOT alan dört kadın, Helen Hayes, Rita Moreno, Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg. Goldberg ve Hudson dışında EGOT kulübündeki tek siyah isim ise John Legend.

EGOT Kulübü’nün yıllara göre bütün üyeleri şöyle: Richard Rodgers (1962), Helen Hayes (1977), Rita Moreno (1977), John Gielgud (1991), Audrey Hepburn (1993), Marvin Hamlisch (1995), Jonathan Tunick (1997), Mel Brooks (2001), Mike Nichols (2001), Whoopi Goldberg (2002), Scott Rudin (2012), Robert Lopez (2014), John Legend (2018), Andrew Lloyd Webber (2018), Tim Rice (2018), Alan Menken (2020).

, Yakında gerçekleşecek olan talk show sunucusu, onura ulaşan üçüncü Siyah EGOT kazananı olarak tarihe geçti.