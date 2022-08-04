Jennifer Garner: Aynaya daha az, dünyaya daha çok bakın

ABD’li yıldız yaşlanma, estetik ve güzellikle ilgili düşüncelerini paylaştı: “Yüzünüze bir şey enjekte ettirmeden önce ’40 kere’ düşünün.”

Harper’s Bazaar dergisine verdiği röportajda hayranlarına seslendi: “Benim tavsiyem aynaya daha az bakmanız ve yüzünüze bir şey enjekte ederken dikkatli olmanız.”

50 yaşındaki oyuncu artık herkesin yüzüne eskisinden daha çok baktığını düşünüyor ama bunun bir faydası olmadığını söylüyor: “Değişikliklere veya yüzümüzdeki bir şeyi nasıl düzelteceğimize kafayı takıyoruz. Kendinize daha az, dünyaya daha çok bakın.”

Özellikle yüze yabancı bir madde enjekte ettirmeden önce ‘sağduyuyla uzun uzun düşünmek gerektiğini‘ söyleyen Garner, “Çok fazla makyaj yapmaya ya da sürekli bir patlama yapmaya gerek yok” diye devam etti.

Botox’tan hiç hoşlanmıyor

Jennifer Garner, kendi görünümünü korumak için saçına ve cildine iyi bakmaya çalıştığını belirtiyor. Geçmişte kırışıklıkları engellemek için Botox yaptırdığını ancak sonuçtan hiç hoşlanmadığını söylüyor. Cildini güneşten korumaya önem veriyor: “İnsan 20’lerindeyken, 50’li yaşlarında nasıl görüneceğini önemsemiyor ama birgün geliyor, önemsemeye başlıyorsunuz.”