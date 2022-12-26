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Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da soğuk hava 14 can aldı

Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava 14 kişinin ölümüne, 80’den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde Kitami şehri. Fotoğraf: Kyodo

Japon Times’in haberine göre yetkililer, ülkenin özellikle kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan soğuk havanın 17 Aralık’tan beri can kayıplarına sebep olduğunu bildirdi. Yaralanan 80 kişiden 30’unun durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Dün itibarıyla 20 bin hanenin elektriği kesildi.


Yamagata Eyaletindeki bir gözlem noktasında, dün öğle saatlerinde kar kalınlığının 169 cm.’ye çıktığı görüldü. Meteoroloji Ajansı Japonya’nın doğusundaki Japonya Denizi kıyılarındaki yüksek dalgalarla ilgili uyarıda bulundu.

Japon devlet televizyonu NHK’ye göre, kuzey Japonya’da tren ve uçak hizmetleri kesintiye uğradı, bazı bölgelerinde trafik kesintileri yaşandı.

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