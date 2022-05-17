Japonya turizmi ‘test edecek’

Pandeminin başından itibaren kapılarını dünyaya kapatan Japonya, kontrollü olarak tekrar turizme açılıyor.

Japonya sınırlarını en sıkı koruyan ve pandemiden en az etkilenen ülkelerden biri oldu. Fotoğraf: Pexels

Bu ay sınırlı sayıda turist gruplarını kabul edecek ülke, tamamen açılmadan önce uygulamanın sonuçlarını değerlendirecek.

Turizm Japonya’nın en önemli gelir kaynaklarından biri. Buna rağmen pandeminin başından itibaren ülkeden sıkı bir sınır politikası uygulandı.

Son dönemde öğrenciler ve iş insanları kontrollü biçimde kabul edilmeye başladı ancak sektör temsilcilerinin ısrarlarına rağmen, turistler bu kapsamın dışında bırakıldı. Turizm gelirleri son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

İlk turistler dört ülkeden

Japonya Turizm Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, öncelikli olarak ABD, Avustralya, Tayland ve Singapur’dan turist kabul edilecek. Gelenlerde en az üç aşılı olma şartı aranacak. Sadece seyahat şirketi aracılığıyla gelmesine izin verilecek turistlere tur görevlileri eşlik edecek.

Ajansın açıklamasında, “Bu açılım testiyle, turizm işletmecileri için prosedürler oluşturacağız ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili deneyim edineceğiz” ifadelerine yer verildi.

2019’da Japonya’yı ziyaret eden 31.9 milyon yabancı turist, toplam 37,2 milyar dolar para harcamıştı.