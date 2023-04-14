Japonya, turizm geliri için kumarı serbest bırakıyor

Japonya, Osaka şehrinde açılacak ilk kumar kompleksi için onay verdi.

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Kumar oynamanın uzun süredir yasak olduğu Japonya’da, 2018’de istihdam yaratmak ve turizmi canlandırmak için poker, bakara gibi bazı oyunların oynanmasına izin verilmişti.

BBC’nin haberine göre yetkililer bir adım daha attı, 2029’da ülkenin ticaret ve turizm merkezlerinden Osaka şehrinde ilk kumar bölgesinin açılmasına izin verdi.

5,3 milyon metrekarelik komplekste kumarhanelerin yanı sıra bir otel, konferans merkezi, alışveriş merkezi ve müzenin yer alması bekleniyor. Başbakan Fumio Kishida, “Kumarhanenin Japonya’nın cazibesini dünyaya tanıtan bir turizm üssü haline gelmesini umuyoruz” diyor.

Yılda 20 milyon ziyaretçi

Osaka’da açılacak kumar kompleksinin temsili görüntüsü Fotoğraf: Japan Times

Projenin ilk yatırımcıları, ABD’li kumarhane işletmecisi MGM ve Japon Orix Grubu. Her ikisinin de yüzde 40 payı olacak; bu yaklaşık 13,5 milyar dolara denk geliyor. Geri kalan yüzde 20’lik pay ise West Japan Demiryolu Şirketi, Kansai Elektrik ve Osaka merkezli Panasonic gibi yerel şirketlere ait olacak.

Yetkililer, tesisin yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçi çekmesini ve bölgeye yıllık yaklaşık 7,5 milyar dolar ekonomik fayda getirmesini bekliyor.

Japon halkı endişeli

126 milyon nüfusuyla dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya, kumar için gelecek vaat eden bir pazar olarak görülüyor. Kumarın, Makao şehri dışında yasak olduğu Çin’den çok sayıda ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Benzer bir proje için Nagasaki valiliği de çalışıyor. Ancak Japon kamuoyu kumarhaneler konusunda fikir birliğine varmış değil. Bazıları kumarın suç ve bağımlılığı artırmasından endişe duyuyor.