Japonya Öz Savunma Kuvvetleri deprem için geliyor

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli ve uçağı Türkiye’ye geliyor.

Fotoğraf: Japon Savunma Bakanlığı

AA’nın haberine göre Japonya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarda görev alacak Öz Savunma Kuvvetleri personelini ve uçağını Türkiye’ye yollayacak.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Japonya’nın silahlı kuvvetleri, bir anlamda ordusu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya ordusunu lağvetti. Onun yerine 1952’de, ‘yalnızca gerektiğinde kendini savunmak üzere’ Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ni kurdu.

Personelinin, 6 Şubat’taki depremler sonrası sahada faal kuruluşlarla koordinasyon sağlayacağı, uçağın bölgelere tıbbi malzeme nakledeceği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgelerinde görev almak üzere Türkiye’ye sağlık ekibi göndermeye karar verildiğini duyurdu.