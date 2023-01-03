Japonya, çocuk başına 1 milyon yen verecek: Yeter ki aile Tokyo’dan taşınsın!

Japon hükümeti, kalabalık metropollerde yaşayan vatandaşlarını, nüfusun azaldığı bölgelere çekmek için teşvikleri artırdı.

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Hükümet, 125 milyonluk ülke nüfusun neredeyse üçte birinin toplandığı Tokyo ve çevresinden taşınanlara çocuk başına 1 milyon yen (143 bin lira) teşvik verecek.

Nisan ayında itibaren uygulanacak karar, hem ülkedeki nüfus yoğunluğu dengelemek hem de yaşlı nüfusun çok olduğu bölgelere genç kan taşımak için alındı. Bu meblağ, daha önce verilen teşvik miktarın 3,5 katı.

En az beş yıl yaşamaları gerekiyor

The Guardian gazetesinin Japon basınına dayanarak verdiği haberde, teşvik almak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Haneden en az bir kişinin bir kişinin çalışıyor olması veya yeni bir iş kurma planının olması gerekiyor. Ayrıca, ailenin taşındığı yerde en az beş yıl yaşaması bekleniyor. Beş yıl geçmeden ayrılanlar parayı iade etmek zorunda kalacak.

Sapporo ülkenin beşinci büyük şehri olmasına rağmen yalnızca 2,5 milyon nüfusa sahip

Paranın yarısı merkezi hükümetten, diğer yarısı yerel belediyelerden gelecek.

Rekor nüfus azalması

Hükümet verilerine göre, bugün 125 milyon olan nüfusun 2065’te tahminen 88 milyona düşmesi bekleniyor. 2021’de toplam doğum sayısı 811.604 olarak kaydedildi. Bu, kayıtların ilk tutulduğu 1899’dan bu yana görülen en düşük sayı.