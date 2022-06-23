Japonların dantel sevgisi erkek iç çamaşırlarında

Japon giyim markası Wacoal’ın erkekler için ürettiği dantelli boxer’lar yok satıyor.

Fotoğraflar: Wacoal

The Asahi gazetesinde yayımlanan habere göre, moda endüstrisindeki ‘cinsiyetsiz’ hareketin sularını test etmek isteyen Japon giyim devi Wacoal, erkek iç giyim serisine dantelli boxer ekledi. Ürünler kısa sürede tükendi.

Wacoal’ın erkek iç giyim satış ve pazarlama bölümünden Akira Mizoguçi, “Dantetli boxer’ların bu kadar popüler olacağını hiç düşünmemiştim. Dünyada kadın ve erkek arasındaki sınırlar sandığımdan da daha hızlı kalkıyor” dedi.

Merkezi Kyoto’da bulunan şirketin, siyah, lacivert, kırmızı, pembe, sarı, su yeşili ve ten renklerinde ürettiği boxer külotlar, 3 bin 960 yen (500 lira) karşılığında satılıyor.

Wacoal ürünlerini pazarlarken şöyle diyor: “Dantellerin güzel olduğu ve dantelli iç çamaşırlarının nefes alabildiği aşikar. Öyleyse neden erkek boxer külotlarında dantel kullanmayalım.”

Üç aylık satış hedefine 10 günde ulaştı

Wacoal 2021 sonbaharında talebi ölçmek için dantelli boxer’ların ön siparişlerini kabul etti. Hedefi 300 bin yen (38 bin 500 lira) olarak belirledi.

Talep beklentileri aştı ve yaklaşık 700 kişi 3,2 milyon yen değerinde ön sipariş verdi. Online satıştaki ve mağazalardaki ürünlerin tamamı kısa sürede tükendi. Şirket, üç aylık satış hedefine 10 gün içinde ulaştı.

30-40 yaş arası erkekler tercih ediyor

Wacoal, bu yıl üretimi artırdı ama yine de talebi karşılayamıyor. Üretimi daha çok artırıp yeni renklerle çeşitlendirmeyi düşünüyor.

Şirketin belirttiğine göre, müşterilerin çoğu 30’lu ve 40’lı yaşlarındaki erkekler. Wacoal’ın web sitesindeki bir müşteri yorumu, “İlk görüşte aşktı” diyor. Bir başkası, “Onu giymek moralimi yükseltiyor” diye yazıyor.

Son 10yılda, giyim markaları geleneksel cinsiyet kalıplarını kırmaya yönelik trendin hem öncüsü hem de takipçisi olmaya devam ediyor.

Dantelli boxer’ın Japonya’dan çıkmasına şaşmamalı

Japonlar uzun süredir moda dünyasında, özellikle de sokak modasında öncü konumdalar. Batılı tasarımcılar buradan aldıkları ilhamı tasarımlarına yansıtıyor. Dantelli boxer bu anlamda şaşırtıcı değil. Üstelik dantelin Japonya’da ayrı bir yeri var. Covid sırasında dantelli maskeler ülkede çok talep görmüştü. Yüksek teknolojinin simgesi Japonya’nın taksileri de geleneksel bir malzeme olan dantelle kaplı. Dolayısıyla, biri dantelli boxer yapacaksa bu Japonya olmalıydı.