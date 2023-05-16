Japonlar unutmuş: Nasıl gülünür?

Japonlar, üç yıl süren maske yasağının kalkmasıyla gülmeyi unuttuklarını fark etti. Ülkede maskesiz dönemde nasıl gülümsenmesi gerektiğine dair seminer ve atölye çalışmalarının sayısı artıyor.

Fotoğraf: Reuters

Japonya, 2020 yılında dünyayı vuran Covid-19 pandemisinde en katı önlemleri alan ülkelerin başında yer aldı.

Bu önlemlerin başında gelen ‘maske takma zorunluluğu’ dünyanın çeşitli ülkelerinde yıllar içinde kaldırılsa da Japonya en zor vedalaşan ülke olmuştu.

Maske yasağını ilk kez Mart ayında hafifleten ülke, takıp takmama kararının bireylere ait olduğunu söylemişti.

Ancak üç yıldır yüzlerini maskelerin ardında saklayan Japonlar, gülmeyi unuttuklarını düşünüyor.

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Öyle ki pek çoğu maskesiz çağda nasıl gülümseneceğine dair atölye çalışmalarına ve seminerlere katılıyor.

Japan Times‘ın aktardığına göre Tokyo’daki bir yaşlı bakım merkezi bu ayın başlarında yaşlıların yeniden gülümsemeyi öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla bir atölye çalışması düzenledi.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı seminerde 79 yaşındaki Akiko Takizawa, pandemi sırasında kimseyle görüşemediği için gülümsemesini gösteremediğini söyledi: “Gülümsemenin ne kadar önemli olabileceğini hatırladım.”

İngilizce’de ‘gülümseme okulu’ anlamına gelen Egaoiku tarafından düzenlenen seminere katılımı geçen yıla kıyasla dört buçuk kat arttığı bildirildi.

Egaoiku’nun kurucusu Keiko Kawano, bir gülümsemenin ancak iletilirse gülümseme olacağını aktardı:

“Gülümsemeyi ya da mutlu olduğunuzu düşünüyor olsanız bile, eğer bir ifadeniz yoksa, bu izleyiciye ulaşmayacaktır.”

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Kawano, bugüne kadar en az dört bin kişiye gülümsemeyi öğretti.

Eğitimlere katılan 74 yaşındaki Kyoko Miyamoto ise maskeleri çıkarırken korkup utandıklarını belirtti:

“İnsanlar o kadar uzun süredir maske takıyor ki, arkadaşlarının yüzlerinin neye benzediğini bile unutmuş olabilirler ve bazen birini gördüğünüzde ve bir süre sonra maskelerini çıkardıklarında, alt yarısı çok beklenmedik oluyor.”

Gülümseme seminerleri düzenleyen bir başka şirketin sahibi Miho Kitano, derslere talebin çok fazla olduğunu söyledi: “Japon halkı üç yıldan uzun bir süredir maske takıyor ve bazıları gülümsemeyi neredeyse unuttuklarını söylüyor.”

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Kitano’nun bir saatlik bire bir dersinin ücreti yaklaşık 64 sterlin (1,581 lira)

Japonya’da halka açık yerlerde maske artık zorunlu olmasa da uzmanlar insanların bundan kolay kolay vazgeçmeyeceğini söylüyor.