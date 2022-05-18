Japon şehri, yaşlıların yakınına taşınan genç çiftlere para verecek

Tokyo yakınlarındaki Chiba’da, çoğunlukla yaşlıların yaşadığı toplu konutlara taşınan genç çiftlere para verilecek.

Japon nüfusu hızla yaşlanıyor

Önümüzdeki ay başlayacak uygulamanın amacı, şehrin hızla yaşlanan nüfusunu dengelemek. Uygulama yalnızca evli çiftleri kapsamıyor. Japonya’da eşcinsel evlilik yasak olmasına rağmen, şehrin sistemine ‘hayat arkadaşı’ olarak kaydını yaptıran eşcinsel çiftler de 300 bin Japon yeni (37 bin lira) olarak belirlenen ne bu yardımı alabilecek.

39 yaşın altında olma şartı

Şehrin yetkililerinden Takeshi Tanikawa, konuyla ilgili Vice’a yaptığı açıklamada, “Genç çiftlerin gelmesiyle Chiba’da ihtiyaç duyulan iş gücünün artmasını umuyoruz” diyor. Başvuracak çiftlerin 39 yaşını geçmemiş olması gerekiyor.

Japonya dünyanın en yaşlı ülkesi, doğum oranları 1970’ten beri düşüşte. Japon yetkililer soruna bir çözüm bulunamazsa çalışan nüfusun azalacağından ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağından endişe duyuyor.

Chiba gibi kırsala daha yakın şehirlere Japonya’da ”Hayatlet şehir” deniyor. Gençler çalışmak ve yaşamak için metropolleri tercih ederken küçük şehirler yaşlanan nüfus ve getirdiği sorunlarla baş başa kalıyor. Bu da yetkilileri ‘yaratıcı çözümler’ bulmaya zorluyor.

Takeshi Tanikawa, ‘büyük parklar, şehri çevreleyen akarsular ve Tokyo’ya yakınlığıyla şehrin genç çiftler için de yaşamaya uygun olduğunu’ söylüyor.

Chiba’da toplu konutlarda yaşayanların yüzde 36’sı 65 yaşın üstünde. Ülkenin nüfusu geçen yıl yüzde 0,5 küçülerek 125,5 milyona düştü.