Japon İmparatorluk ailesi sosyal medyaya giriyor

Japonya’da, halka daha yakın ilişki kurma kararı alan İmparatorluk ailesi, 2023’te sosyal medyada günlük hayatından fotoğraf ve detaylar paylaşacak.

Japan İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun geçen yıl sarayda verdiği az sayıda ‘doğal’ pozlardan biri. Fotoğraf: Reuters

Bugüne kadar sosyal medyadan uzak duran ve iletişimi resmi web sitesi üzerinden yürüten Japon İmparatorluk ailesi 2023 yılında halkla daha yakın ve samimi ilişki kurma kararı aldı.

Japan Times’ın haberine göre, aile üyeleri bugüne kadar günlük yaşamlarından detayları halkla paylaşma konusunda isteksizdi. Ancak ailenin halkla ilişkiler uzmanları, sosyal medya platformalarının gücünü keşfetti, hatta bu konuda geç kaldıklarını kabul etti.

Aralık ayında bakanlar kurulu İmparatorluk Ailesi Ajansı’na daha fazla personel alımını onayladı. Önümüzdeki Nisan ayında resmi bir halkla ilişkiler birimi kurulacak ve halk imparatorluk ailesinin ‘doğal yüzüyle’ tanışacak.

Şu an aktif olan web sitesinde İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako da dahil olmak üzere imparatorluk ailesi üyelerinin resmi açıklama ve fotoğrafları yer alıyor.