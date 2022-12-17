Jane Fonda’nın ‘şimdiye kadar aldığı en güzel’ doğum günü hediyesi

Geçtiğimiz aylarda yakalandığı kanserin kontrol altına alındığını açıklayan oyuncu Jane Fonda, kemoterapilerin bitmesinin bugüne kadar aldığı en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Instagram

Önümüzdeki hafta 85 yaşına girecek olan iki Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda’nın kemoterapilerin bittiğini duyuran Instagram postunun fotoğrafı da kayda değer. Aktivist kimliği en az oyunculuğu kadar önde olan Fonda, organizatörü olduğu bir iklim etkinliğine katıldığı günden bir kareyi paylaştı.

Jane Fonda, ‘Şimdiye kadarki en iyi doğum günü hediyesi!!!’ diyerek başladığı mesajında “Geçen hafta onkoloğum bana kanserimin iyileştiğini ve kemoterapiyi bırakabileceğimi söyledi. Kendimi çok kutsanmış, çok şanslı hissediyorum” dedi.

Fonda, Eylül ayında ‘Hodgkin Dışı Lenfoma’ olduğunu açıklamış, hastalığının tedavisi mümkün olan bir kanser türü olduğunu ve bu nedenle kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etmişti. Kanserin, iklim aktivizmine engel olmasına izin vermeyeceğini de söylemişti.

‘Hodgkin Dışı Lenfoma’, bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistemde başlayan bir kanser türü olarak biliniyor.