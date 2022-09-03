Oyuncu ve aktivist Jane Fonda kansere yakalandığını duyurdu

Oscar ödüllü ABD’li sinema oyuncusu ve aktivist Jane Fonda, kemoterapi gördüğünü açıklarken en iyi doktorlara erişebildiği için kendini şanslı sayda da ‘ayrıcalıklı olmanın’ can sıkıcı olduğunu söyledi.

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Hollywood’a damgasını vuran, sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak anılan 84 yaşındaki Jane Fonda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyurdu.

Fonda, kendisine ‘Hodgkin Dışı Lenfoma’ tanısı konulduğunu belirtti. Hastalığının tedavisi mümkün olan bir kanser türü olduğunu ve bu nedenle kendisini çok şanslı hissettiğini ifade eden Fonda iklim aktivistliğine ara vermeyeceğinin altını çizdi.

Kanseri bir öğretmen olarak gördüğünü vurgulayan Fonda “Ben, onun benim için sakladığı derslere dikkatimi veriyorum” değerlendirmesini yaptı.

‘Bu durumda ayrıcalıklı olmam can sıkıcı’

Ülkedeki sağlık hizmetlerinin durumuna da dikkati çeken Fonda, sağlık sigortası olduğuna ve en iyi doktorlarla tedavilere erişebildiği için şanslı olduğunu ancak bu durumda ayrıcalıklı olmasının can sıkıcı olduğunu söyledi.

ABD’de birçok ailenin kanserle mücadele etmek zorunda kaldığını ancak herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişemediğini belirten Fonda, kendisinin kaliteli sağlık hizmeti aldığını ve bunun doğru olmadığını vurguladı.

Savaş karşıtı ve iklim aktivisti

İki Oscar ödülü sahibi Fonda, savaş karşıtı ve iklim aktivisti kimliğiyle de ön plana çıkıyor.

Fonda, son dönemde dijital dizi/film platformu Netflix’in ‘Grace and Frankie’ adlı komedi dizisinde oynadığı Grace karakteriyle kendinden söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu Fonda, 1969 yapımı ‘Easy Rider’ filmiyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü efsanevi aktör Henry Fonda’nın kızı.

‘Hodgkin Dışı Lenfoma’, bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistemde başlayan bir kanser türü olarak biliniyor.