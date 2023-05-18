Jane Fonda: Yönetmen orgazm sahnesi öncesinde beni test etmek istedi

Jane Fonda’nın Fransız yönetmen René Clément’le ilgili anısı, bir erkek yönetmenin kadın oyuncusuyla yatmak için bulduğu bahanelerin ‘sınırını‘ gösterdi.

Jane Fonda ve Alain Delon ‘Joy House’ filminde…

Yıldız oyuncu ve iflah olmaz aktivist Jane Fonda, 70 küsur yıllık kariyerine sığdırdığı binlerce anıyı her fırsatta paylaşmaktan çekinmiyor.

Yaşlandıkça hayatın güzelleştiğini ve kendine güveninin arttığını söyleyen Fonda, ‘Watch What Happens Live’ adlı şovda, programcı Andy Cohen’in “Hollywood’da reddettiğiniz bir erkeği söyleyin” demesi üzerine Fransız yönetmen René Clément’in adını verdi.

Joy House’un çekimlerinde (sağda) 27 yaşında olan Jane Fonda (85) hayatın yaşlandıkça güzelleştiğini söylüyor

Filmdeki orgazm sahnesi

Variety’nin aktardığına göre Jane Fonda 1964’te, 27 yaşındayken başrolünü Alain Delon’la paylaştığı ‘Joy House’ filmini çekmektedir. O zaman 51 yaşındaki René Clément, filmde bir orgazm sahnesi olduğunu ve Fonda’nın nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için kendisiyle yatmak istediğini söyler.

Fonda, bu teklife nasıl karşılık verdiğinin sorulması üzerine “Bunu Fransızca söyledi ve ben de anlamamış gibi yaptım” diye yanıt verdi. Fonda sözlerini “Çok hikayem var ama zamanımız yok” diye tamamladı.