‘Genç olmak çok zor’ diyen Jane Fonda: 30’uma gelmeden ölürüm sanıyordum

ABD’li oyuncu ve aktivist Jane Fonda, önceki gün katıldığı bir podcast yayınında, gençlik yıllarının neden hayatın en zor dönemi olduğunu anlattı, deneyimlerini paylaştı.

85 yaşındaki Jane Fonda ‘Gençlik çok zor bir dönem’ diyor. Fotoğraf: Reuters

Jane Fonda Spotify’da yayınlanan Call Her Daddy adlı podcast’te, gençlik yıllarından bahsederken, “Bırakın 85’i 30’umu bile göreceğimi düşünmüyordum” dedi.

Gençlik, sorularla dolu bir dönem

Genç bir kadın olarak yaşadığı zorlukları anlatan Fonda, genç insanların cevabını bulması gereken ‘zor soruları’ sıraladı: “Yetişkin yaşamının ilk yılları inanılmaz derecede zor. Ne yapmam gerekiyor? Kim olmam gerekiyor? Kimlerle tanışmalıyım? Neye ilgi duyayım… gibi soruların cevaplarını bulmanız gerekiyor. Bununla birlikte, yaşlandıkça tüm bu sorular kolaylaşıyor.”

Erkek gibi olmak isterdim, ‘Kimseye ihtiyacım yok’ derdim

Podcast’in yapımcısı Alex Cooper, Fonda’nın şimdiye kadar yaşadığı ve dostları sayesinde üstesinden geldiği en büyük zorluğu sorduğunda, Fonda şöyle cevap verdi:

“Yaşadığım zorlukların çoğu hayatımın erken dönemlerine ait. Kimseden yardım istemiyordum. Bunu büyük bir zayıflık olarak görüyordum. Bir erkek gibi olmak istedim, ‘Kimseye ihtiyacım yok’ diye düşünüyordum. 30’lu 40’lı, hatta 50’li 60’lı yaşlarımdan bahsediyorum. Kimseye bağımlı olmamayı büyümenin ve olgunlaşmanın bir şartı gibi düşünüyordum.”

Bağımsızlık kültürü eskide kaldı

Jane Fonda bağımsızlık (independence) kavramının o döneminin kültürünün bir parçasını olduğunu, bugünlerde ise karşılıklı bağımlılık (interdepence) kavramının öne çıktığını söyledi. Kendi dönüşümüyle toplumsal değişimin paralellik gösterdiğini, ‘Zamanın ruhunun birlikte çalışmayı ve dayanışma içinde olmayı gerektirdiğini” belirtti.

Gençken bulimik (aşırı yedikten sonra kendini kusturma şeklinde gelişen eden yeme bozukluğu) olduğuna da değinen Fonda, “Çok ama çok mutsuzdum. 30’umu görmem diye düşünüyordum. Oysa şimdi 85 yaşındayım” dedi.

Fonda eskiden asla yaşlanamayacağını düşünürken, bugün kendini kanser karşısında bile ‘yenilmez‘ hissediyor.

Oyuncu, geçen yılın Eylül ayında, blogunda kanser olduğunu ve kemoterapiye başlayacağını açıklamıştı. Ancak kendisini harika hissettiğini ve her şeyin üstesinden geleceğini söylemişti.

Jane Fonda’nın yeni filmi ’80 for Brady’ yarın ABD’de gösterime girecek. Gerçek bir hikayeye dayanan film, Tom Brady’yi sahada görmek için, 2017 Super Bowl’a giden 80’li yaşlarındaki dört kız arkadaşı konu alıyor.