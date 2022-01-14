Jandarma, iş arayan hükümlüyü çiftlik sahibi gibi davranarak yakaladı

Siirt jandarma ekipleri, cinayet ve çeşitli suçlardan 12 yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul’da iş aradığı belirlenen hükümlüyü, çiftlik sahibi gibi davranarak yakaladı.

AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘tasarlayarak öldürme’, ‘yaralama’ ve ‘rüşvet almak’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezası bulunan Edip Erdoğan’ın İstanbul’un Silivri ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), altı yıldır aranan ve bulunduğu çiftliğin adresi belli olmayan Erdoğan’ın, bölgedeki bazı çiftlik evlerinin iş ilanlarına müracaatta bulunduğunu belirledi.

Çiftlik sahibi gibi davranan jandarma ekipleri, bu sayede irtibata geçtiği Erdoğan’ı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Silivri savcılığına sevk edilen Erdoğan, Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.