Jale Özgentürk: Kız çocuklarının okul terkinin en önemli nedeni yoksulluk

Türkiye’de ilkokulda yüzde 90’ları bulduğu iddia edilen kız çocuklarının okullaşma oranını ortaokuldan sonra düşüren nedenler ne? Araştırmalar kız çocuklarının devamsızlığının ve okul terkinin en önemli nedeninin ‘yoksulluk’ olduğunu gösteriyor.

Bu araştırmalardan birini Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) son seçim sürecinde oluşturduğu çok önemli bir birim yaptı. Yoksulluk Dayanışma Ofisi.

Açıköğretimde okuyan kız çocuğu sayısı ise 636 bin 270. TÜİK verilerine göre yapılan araştırmada yer alan bazı verileri şöyle sıralıyor Hace Foggo:

2019 yılında 15-17 yaş aralığındaki 80 bin kız çocuğunun eğitime devam etmeme sebebi eğitim masraflarının karşılanamaması.

Yine TÜİK verilerine göre yılda 13 binden fazla kız çocuğu aile baskısıyla evlendiriliyor. Son 10 yılda evlendirilen kız çocuk sayısı 300 bin.

TÜİK’in verilerine göre 2021 yılında 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. Doğum yapanların 117’si 15 yaşın altındaki çocuklar.

2019 yılında 5-14 yaş arası kız çocuklarının yüzde 79.6’sı, 15-17 yaş arasındaki kız çocuklarının 25.4’ü tarım sektöründe çalıştı.

Jale Özgentürk’ün yazısı