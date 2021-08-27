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Yaramazlara biraz batar!

Jale Özgentürk: Çin’in Türkiye’ye yerleşme politikası şimdilik başka bahara

Kulislerde şimdi de Kanal İstanbul konusu gündemde. Çin’in projeye ilgisi iki yıldır konuşuluyordu, ihale açıklamaları üzerine de dört Çinli şirketin Ankara’da görüşmeler yaptığını yazmıştım.

Bu gelişmeler zaten büyük tepki çeken Kanal İstanbul projesinin finansman konusunun yeniden imkânsız hale geldiğini gösteriyor. Muhalefetin iktidar değiştiğinde Kanal İstanbul projesinin sürdürülmeyeceğini açıklaması ile Batılı bankalar kredi vermeyeceklerini açıklamıştı.


İhaleye katılmak isteyen dört Çinli şirketin diğer büyük projelerin de talibi olduğunu hatırlatan çevreler, Türkiye ile ABD’nin yakınlaşması ile bu iştahın kaybolduğunu anlatıyor.

Salgından sonra yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye göründüğü kadarıyla yönünü yine ABD’ye dönmüş gibi. Çin’in Türkiye’ye yerleşme politikası ise şimdilik başka bahara…

Jale Özgentürk’ün yazısı

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