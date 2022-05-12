Jackpot: Kumarhane 5 binden fazla çalışana 5 biner dolar ikramiye verdi

ABD Las Vegas’ta bir kumarhane 5 binin üzerinde çalışanına 5 biner dolarlık bonus verdi.

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Cosmopolitan isimili kumarhane ve otelin CEO’su Bill McBeath düzenlenen etkinlikte çalışanlarına müjdeyi verdi. Çalışanlara toplamda 27 milyon dolar bonus dağıtıldı.

“Bu otelin harika çalışanlarının adanmışlığı ve çalışkanlığı olmadan bütün bunlar mümkün olmazdı, biliyoruz. Katkılarınızı tanımaktan çok mutluyuz” mesajı eşliğinde ikramiye haberini alan çalışanların mutluluğu yüzlerinden okundu.

2010 yılında açılan orel 2014 yılında ABD’li yatırım şirketi Blackstone tarafından 1,7 milyar dolara satın alınmış ve 3 binin üzerinde oda kapasiteli otelin yenilenmesi için 500 milyon dolar harcandığı belirtilmişti.