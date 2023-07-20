‘Jack Ryan’ hakkında bazı ilginç bilgiler

Tom Clancy’nin maceradan maceraya savrulan ajan karakteri ‘Jack Ryan’ görevine veda ederken, hakkında bilinmeyen ilginç bilgileri derledik.

Fotoğraflar: Prime Video

Prime Video‘nun başrolünde John Krasinski’nin yer aldığı ‘Tom Clancy’s Jack Ryan’ dördüncü ve final sezonuyla sona erdi.

Dizide ‘James Greer’ rolünde Wendell Pierce, ‘Mike November’ rolünde Michael Kelly, CIA Başkanı ‘Elizabeth Wright’ rolünde Betty Gabriel, ‘Cathy Mueller’ rolünde Abbie Cornish, ‘Domingo Chavez’ rolünde Michael Peña ve ‘Chao Fah’ rolünde Louis Ozawa gibi oyuncular yer almıştı.

Dizi 14 Temmuz’da ekranlara veda etti. Biz de hayranları için bazı ilginç bilgileri derledik.

16 ülkede çekildi

Görevi gereği dünyayı dolaşan Jack Ryan, dört sezon boyunca 16 ülkeye seyahat etti.

Birinci sezonun çekimleri Washington DC, Paris, Montreal ve Marakeş’te gerçekleştirildi. İkinci bölümde Yemen’de geçen ‘Aden Körfezi’ sahnesi aslında Fas’ın Atlantik kıyısındaki Essaouira’da çekildi. Tarihi surlarla çevrili bu şehir, ‘Alexander’ ve ‘John Wick 3’ gibi ikonik filmlerde de kullanıldı.

İkinci sezon izleyicileri Kolombiya, Britanya ve Rusya’da yolculuğa çıkardı. Caracas Miraflores Sarayı olarak gösterilen Ulusal Meclis Binası (National Capitol) Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın merkezinde yer alıyor. Royal Holloway, University of London ise dizide King Edward Üniversitesi olarak gösterildi. Ayrıca Moskova’nın çeşitli yerlerinde de çekimler yapıldı.

Üçüncü sezonda rota İtalya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Slovakya’ya çevrildi. İtalyan izleyiciler bu sezon Roma’daki ABD büyükelçiliği olarak çekilen binanın aslında Roma’daki American Academy’nin büyük ana binası olduğunu fark etmiş olabilir. Öte yandan, Budapeşte Güzel Sanatlar Müzesi, Çek Cumhurbaşkanı Alena Kovac’ın (Nina Hoss) bir basın toplantısında Rus dışişleri bakanını pusuya düşürdüğü hükümet sarayı olarak kullanıldı. Prag Kalesi, Santorini ve Atina gibi lokasyonlarda da çekim yapıldı.

Dördüncü ve final sezonu da izleyicileri hayal kırıklığına uğratmayacak çünkü Jack, şimdiye dek en tehlikeli görevine atılırken çeşitli uluslararası destinasyonlara seyahat ediyor.

Özetle oyuncu kadrosu ve kamera arkası ekip çekimler boyunca Macaristan, ABD, Hırvatistan, İspanya, Kanarya Adaları, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Yunanistan, Rusya, Avusturya, Kanada, Fransa, Fas, Kolombiya, İngiltere ve İtalya’yı dolaştı.

Farklı kitaplardan uyarlandı

Jack Ryan dizisinin her sezonu, Tom Clancy’nin içeriklerini kullanan orijinal fikirler ve hikayelerdi. ‘Açık Tehlike’, ‘Kızıl Ekim’ ve ‘Tehlikeli Oyunlar’ dahil çok farklı romanlar her sezon diziye ilham kaynağı oldu.

Oyuncular dizi boyunca farklı dilleri öğrendi

Oyuncuların çoğunun diziye daha gerçekçi bir his vermek için o sezon kullanılan farklı dilleri biraz da olsa bilmesi veya öğrenmesi gerekiyordu. Wendell üçüncü sezondaki rolünü desteklemek için iyi Rusça öğrendi. Kelly ikinci sezonda İspanyolca konuşmayı denedi. John ilk sezonda bazı Arapça terimleri ve deyimleri öğrendi.

Final sezonu hakkında bilinmesi gerekenler

Dizinin dördüncü ve final sezonunda Jack, şimdiye dek en tehlikeli görevini üstlenerek hem yerli hem yabancı düşmanlarla karşı karşıya geliyor.

Jack Ryan, CIA içindeki bir komployu açığa çıkarmakla görevlendirilir ancak o sırada ülkenin savunmasızlığını ortaya çıkarabilecek şüpheli bir karanlık operasyonu keşfeder. Jack ve ekibi komplonun ne kadar derine indiğini araştırırken daha da vahim bir gerçeğe ulaşır. Bir uyuşturucu karteli ile bir terör örgütü arasındaki yakınlaşmanın çok daha yakında olduğunu gören kahramanımız, daima korumak için mücadele ettiği sisteme inancını da sorgulamak zorunda kalır.