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Yaramazlara biraz batar!

İzmir'de yine orman yangını: Dört gözaltı

İzmir’in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Yangınla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı.

Dün çıkan iki yangınsa söndürüldü.


Fotoğraflar: AA

Yeniköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangını kontrole alma çalışmaları sürüyor.

Bölgeye şunlar sevk edildi:

  • Dört uçak
  • Dokuz helikopter
  • 28 arazöz
  • Yedi su ikmal aracı
  • Beş dozer

Yangına ormana yakın bir bahçedeki kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Foça-İzmir kara yolu yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı.

Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmiyor.

Dünkü iki yangın söndürüldü

Kentte dün de Foça ve Karaburun ilçelerinde orman yangını çıkmıştı. İki ilçedeki hava ve karadan çalışmalarla kontrole alındı.

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