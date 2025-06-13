İzmir'de orman yangını: 150 ev ve işyeri boşaltıldı

İzmir’in Karaburun ilçesindeki orman yangını nedeniyle 150 ev ve iş yeri önlem amaçlı boşaltıldı.

Fotoğraflar: AA

Mordoğan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait iki uçak, altı helikopter, 14 arazöz, dört su ikmal aracı ve üç dozer sevk edildi.

AA’ya konuşan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Manal bölgesinde 150 ev ve iş yerinin önlem amacıyla boşaltıldığını duyurdu.

Söndürme çalışmalarına TOMA ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye aracı da destek veriyor. Ekipler yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışıyor.

Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle yangına yakın noktalara girişi kapattı.

Türk Kızılay da bölgeye aşevi aracı gönderdi.

Yangın nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik verilemiyor.