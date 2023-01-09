İzmir’de temizlik personeline tokat atan zanlı serbest bırakıldı

İzmir’in Buca ilçesindeki Şirinyer Hipodromu’nda çalışan temizlik personeline tokat attığı için gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görsel: Twitter

Dün hipodromda at yarışlarının ardından temizlik personeli İrfan G. ile Melih Döleneken arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, Döleneken’in tartıştığı temizlik personeli İrfan G.’yi ittiği, eliyle ağzını kapatıp ve sonrasında tokat attığı anlar görülüyor.

Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter’da paylaşılan görüntüsünün altına yazan Döleneken, kendisinin değil, görüntüyü çeken ve buna yorum yapanların suçlu olduğunu savundu.

Merhaba burda yaris bitmeden temizlik yapılıyordu bizde oturuyoruz dedik diğer görevli bu sahisi çağırdı Buda 20 yıllık dostumuz kızdım bu yuzden bu şekilde davrandım bu nu cekende buna yorum yapanda suçlu dur — Melih Döleneken (@MelihDoleneken) January 8, 2023

AA’nın haberine göre Olayın ardından temizlik personeli İrfan G. ve temizlik firmasının yetkilisi polise şikayette bulundu.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döleneken’i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.