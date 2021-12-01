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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de suya zam

İzmir’de yeni yıldan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 18 zam yapıldı.

AA’nın haberine göre büyükşehir belediyesinin kasım ayı toplantısı dün Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlendi.


Toplantıda, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere suya yüzde 18 zam yapılması önerisi CHP, İYİ Parti ve MHP’li Meclis üyesi Hakan Şimşek’in oylarıyla kabul edildi.

Buna göre konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 7,56 liraya, 11-20 metreküp arası 9 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 16,84 liraya çıktı.

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