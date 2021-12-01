İzmir’de suya zam

İzmir’de yeni yıldan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 18 zam yapıldı.

AA’nın haberine göre büyükşehir belediyesinin kasım ayı toplantısı dün Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Toplantıda, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere suya yüzde 18 zam yapılması önerisi CHP, İYİ Parti ve MHP’li Meclis üyesi Hakan Şimşek’in oylarıyla kabul edildi.

Buna göre konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 7,56 liraya, 11-20 metreküp arası 9 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 16,84 liraya çıktı.