İzmir’de taksiye zam

İzmir’de taksi ücretine yüzde 30 zam yapıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde zam kararı oybirliğiyle kabul edildi.

Karara göre ‘indi-bindi’ ücreti 10 lirada 13 liraya, taksimetre açılışı 4 lira 20 kuruştan 4 lira 50 kuruşa, kilometre başı ücret 5 liradan 5 lira 50 kuruşa çıktı.

Karar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in onaylaması halinde yürürlüğe girecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık zamla ilgili şu yorumu yaptı: “Fiyatlara son olarak 17 ay önce bir düzenleme yapılmıştı. Bunu yapmak zorundaydık, çünkü maliyetimiz yüzde 30’un üzerinde artış gösterdi. Mazot zammı, lastik fiyatları, aküsü, yağı birleştiğinde maliyetlerimiz oldukça artıyor. TEFE-TÜFE’yi de baz aldığınız zaman, bunun gerekliliğini anlayabiliriz. Şimdi UKOME’nin almış olduğu karar, başkanın imzasına çıktıktan sonra uygulanacak. Hem İzmirlileri hem de esnafımızı üzmeyecek bir karar olduğunu düşünüyorum.”