İzmir’de silahlı saldırı: Altısı çocuk 12 kişi yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde iki kişinin, husumetli oldukları aile üyelerine silahlı saldırısı sonucu biri bebek, beşi çocuk 12 kişi yaralandı.

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AA’nın aktardığına göre Güney Mahallesi’nde yaşayan iki aile arasında uzun süredir devam eden husumet nedeniyle, iki kişi yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle aralarında bebek ve çocukların da olduğu kişilerin üzerine rastgele ateş etti.

Silahlı saldırı sonucu 1 yaşındaki F.Ç ve ikizler A.Ü ve R.Ü (13) ile S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tepecik ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Bir yaşındaki bebeğin kafası ve vücuduna yedi saçma isabet ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayın faili iki zanlı gözaltına alındı.