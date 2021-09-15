İzmir’de kuraklığa karşı ‘yağmur bahçeleri’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarını önleyecek ve yağmur suyunun değerlendirilmesini sağlayacak yağmur bahçeleri kuracak.

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kuraklık yüzünden Türkiye genelindeki nehirlerin neredeyse tamamında suyun akış hızı yüzde 70’lere varan oranda düşerken, göllerin yüzde 60’ı kurudu. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü’nde bir kilometrelik çekilme yaşanırken bu yaz Tuz Gölü, İkiz Göller, Kuyucuk Gölü, Akşehir Gölü, Marmara Gölü tamamen kurudu.

Böylesine büyük miktarda kuruma yaşandıktan sonra Tarım Bakanlığı, göl ve barajlardaki kurumaya karşı ‘yüzer güneş panelleri’ projesini gündemine almıştı. Bir diğer haber de İzmir’den geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, azalan su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklıkla mücadele etmek için imar yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle bin metrekarenin üzerinde yeni yapılan binalarda yağmur suyu hasadını, 60 bin metrekarenin üzerindeki yapılarda ise yeşil çatı uygulamasını zorunlu kılmıştı. Şimdi hayata geçirilecek park, rekreasyon ve yaşam alanı projelerinde yağmur bahçelerinin yapılması planlanıyor.

Güzelbahçe Kahramandere ve Mustafa Kemal mahallelerinde hayata geçirilecek ekolojik parklarda, Buca’da yapımı süren Portakal Vadisi’nde ve Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında hem su taşkınlarını önleyecek hem de yağmur suyunun değerlendirilmesini sağlayacak yağmur bahçeleri kuruluyor.

Yağmur suyu hasadı nedir?

Küresel iklim krizi nedeniyle yağmur suyundan faydalanmanın giderek önem kazandığı günümüzde yağmur suyu hasadı ile yağmur suyu kullanım için biriktirilir ve depolanır. Yağmur bahçeleri, yağmur sularının herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan yönlendirildiği ve üzerinde bitkilerin yetiştiği çok derin olmayan çukur alanlarda oluşturulan bahçelerdir. Yağmur bahçeleri yağmur suyunun akış hızını düşürerek kontrollü akmasını sağlar, toprak kaybını önler, araç yolları, otoparklar ve yürüyüş yolları gibi sert yüzeyli alanlarda istenmeyen su birikintilerini toplayıp yönlendirerek doğaya geri kazandırır, doğal drenajı sağlar ve alana estetik bir görünüm verir. Yağmur suyu hasadı ile tonlarca su tasarrufu sağlanır.