İzmir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 313 kişi Geri Gönderme Merkezi’ne yollanacak

İzmir’in Urla ilçesinde 313 göçmen yakalandı.

AA’nın İzmir Valiliği’nin açıklamasından aktardığına göre göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu’na operasyon düzenledi.

115’i Afganistan, 112’si Bangladeş, 45’i Somali, 21’i Suriye, 11’i Eritre, beşi Pakistan, ikisi Yemen, biri Filistin ve biri İran uyruklu 313 göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen iki kişi yakalandı.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.