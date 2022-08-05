İzmir’de ‘FETÖ’ operasyonu: Üç eski üsteğmen tutuklandı

İzmir’deki ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan üç eski üsteğmen tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları öne sürülen eski üsteğmenlerin, örgüt üyelerinin ‘gaybubet evi’ olarak adlandırdıkları evde saklandıklarını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Aramada başka ülke adına düzenlenmiş dört sahte kimliğin yanı sıra 6 bin 359 lira, 17 bin 965 avro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyale el kondu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.