İzmir’de çıkan kavgada iki kişi öldü

“Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur” dediği için hedef gösterilen Ezhel mahlasıyla bilinen rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu, “Biz Türk halkı olarak sinir uçlarımıza dokunan şeyleri rahatlıkla konuşabilmeyi öğrenmeliyiz. Bu sadece bizi daha da güçlü kılacak. Toplum olmayı unuttuk” dedi.