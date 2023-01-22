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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de çıkan kavgada iki kişi öldü

İzmir’in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Kozağaç Mahallesi’nde daha önce husumetli oldukları iddia edilen iki grup bir kahvehanede karşılaştı.


Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla ateş edilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili üç şüpheliyi gözaltına aldı.

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