İzmir’de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

İzmir’de, 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri ve havayolları acentelerinden bilet satışının yapılamayacağı bildirildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ‘ailesinin veya kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi’ amacıyla söz konusu düzenlemeye gidildi.

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında ‘velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçlarıyla irtibata geçilerek çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edildikten ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra’ bilet satışı yapılabilecek.

18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde ise kolluk kuvvetleri bilgilendirilecek.

AA’nın aktardığına göre İzmir’de veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek.