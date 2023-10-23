İzlanda’da kadınlardan tarihi grev: Başbakan da katılacak

İzlanda’da kadınlar ve non-binary’ler (ikili cinsiyet sınıflandırmasının dışındakiler), ücret eşitsizliği ve cinsel şiddeti protesto etmek için yarın bir günlük iş bırakıyor. Greve Başbakan Katrin Jakobsdottir de katılacak.

Fotoğraf: Katrin Jakobsdottir /AA

Eylem, ülkede 48 yıl sonra yapılan ilk ‘kadın grevi’ olma özelliği taşıyor.

The Guardian‘ın haberine göre grevi organize edenler, aralarında başbakan, balıkçılık sektörü çalışanları, öğretmenler ve hemşirelerin bulunduğu kadın grevinin ‘toplumsal cinsiyet temelli ücret eşitsizliğine ve cinsel şiddete dikkat çekmek için toplumu durma noktasına getirmesini’ umuyor.

İzlanda’da son kadın grevi 1975 yılında yapılmış, İzlanda dilinde ‘kvennafrí’ (kadınların boş günü) olarak kavramsallaştırılan grev kapsamında İzlandalı kadınlar tüm gün iş bırakmıştı. Bundan 48 yıl önce de yapılan greve katılanlar, grevin temel talebinin aradan geçen yarım yüzyıla rağmen hala karşılanmadığını söylüyor.

Kadınlar erkeklere oranla daha az kazanıyor

2023 Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel toplumsal cinsiyet ayrımı raporunda, cinsiyet eşitliği sıralamasında üst üste 14’üncü kez en üst sırada yer alan İzlanda’da bazı sektörlerde kadınlar halen erkeklere oranla yüzde 21 daha az kazanıyor. Ve kadınların yüzde 40’tan fazlası cinsel ya da toplumsal cinsiyet temelli şiddete uğradığını söylüyor.

Grev organizatörleri ayrıca temizlik ve bakıcılık gibi geleneksel olarak kadınlarla özdeşleştirilen işlerin de değer görmemeye ve düşük ücretlendirilmeye devam ettiğini vurguluyor.