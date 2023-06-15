İYİ Parti’nin ekonomi kurmayının Merkez Bankası başkanından umudu yok

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, yeni atanan Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’nın ‘büyük hayal kırıklığı yaratacağı’nı düşünüyor.

Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan. (AA)

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ‘ekonomiyi toparlaması’ için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığınaysa Hafize Gaye Erkan atanmıştı.

Erkan’ın atanmasına ilişkin tartışma sürerken bir değerlendirme de muhalefetin seçimi kazanması halinde ekonominin başına geçeceği konuşulan İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz’dan geldi.

Yılmaz, Erkan’ın ‘hayal kırıklığı yaratacağı‘nı kaydederken iktidarın da durum tespitini doğru yapamadığını yazdı.

Yılmaz’ın Twitter’daki mesajı şöyle:

*İktidarın kafası belli ki karışık. Dün rasyonellik, şeffaflık, tutarlılık ve öngörülebilirlikten söz edenler geçmiş dönemin en önemli aktörlerinden Şahap Kavcıoğlu’nu BDDK’nın başına atıyor. TCMB atamasının da büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını şimdiden not etmek isterim.

*Son günlerde yaşanılanlardan görüyoruz ki ülkeyi kendi düşürdükleri çukurdan çıkartacaklarını söyleyenler doğru kadroları belirlememiş, durum tespiti yapmamış ve istikrar programı hazırlamamış.

*Ortada ne ciddiyet var ne planlama. Böyle devlet yönetilmez! Şayet bu plansızlık ve kararsızlık devam ederse ülke olarak ödeyeceğimiz fatura daha da kabaracak.