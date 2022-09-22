İYİ Partili Özlale: Nükleerden yanayız, Akkuyu’ya karşıyız

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu ve nükleer enerjinin Türkiye’ye bu konuda katkı sağlayacağını söylerken, yanlış bir model olduğundan Akkuyu’ya karşı olduklarını belirtti.

Fotoğraf: AA

Dünya gazetesinden Mehmet Kara’nın sorularını yanıtlayan Özlale, iktidara geldiklerinde sanayide ve ticarette enerji verimlilik artıcı politikalar izleyeceklerini ve bunun için de teşvikler vereceklerini dile getirdi.

Enerjide dışa bağımlı Türkiye’nin bu sorununu önemli ölçüde hafifletecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Özlale, “Dünyada son dönemde geliştirilen ve bizim dikkatle takip ettiğimiz küçük nükleer reaktörler var. Bunlarda heyecan verici gelişmeler oluyor” diyerek nükleere karşı olmadıklarını söyledi.

Buna rağmen Akkuyu Nükleer Santrali’ne karşı çıktıklarını belirten Özlale, bunun gerekçesini şöyle açıkladı: “Bunun çok temel bir sebebi var. Bir, teknoloji yeni değil, üzerinde soru işaretleri olan bir teknoloji. İki bu teknolojiyi (Ruslar) bizimle paylaşmıyor. Üçüncüsü fiyatlar çok yüksek. Dördüncüsü öyle bir anlaşma ki, Rusya bizim ülkemizde ürettiği elektriği bize ihraç ediyor gibi.”

Akkuyu bütçede büyük bir delik açacak

Ekosfer Derneği, Çernobil nükleer kazasının 36’ıncı yıldönümünde nükleer enerjinin Türkiye ve dünyadaki durumunu değerlendiren bir rapor yayımlamıştı. Raporda Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz’ün değerlendirmesi de yer verilmişti: “Türkiye’de nükleer enerji, güneş ve rüzgara göre çok pahalı. Son ihalelerde oluşan fiyatlara bakarsak, güneş santrallarının aynı elektriği nükleere göre 10 kat daha ucuza üretir hale geldiğini görüyoruz. Rusya’ya verilen alım garantisinin büyüklüğü de düşünülürse, Akkuyu projesi durdurulmazsa bütçede büyük bir delik açacak.”

Atıklar büyük problem

Gürbüz, 2018’deki bir açıklamasında da, santralin bırakacağı atıklarla ilgili “(Rusya) 60 yıl sonra atıkları Mersin’de bırakıp, santralı söküp, arkalarına bile bakmadan çekip gidebilecekler. Biz parasını ödedik diyecekler. Bir de yılda 120 tonu bulacak yüksek seviyeli radyoaktif atıklar var. Bunların içinde 244 bin yıl radyasyon yayan Plütonyum-239 gibi maddeler var” demişti.