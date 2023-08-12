İYİ Partili Gürban, grevdeki işçilere verilen desteği hedef aldı: Lan yürü git

Çok şükür Hamd olsun pkk ve sol örgütlerin gazetesi beni “olumsuz” haber yaptı.



1 saat önce falan bu haberin yapılacağını tehdit edildiğimi yazmıştım.



Hamd olsun AOL örgüt ve pkk yandaşı bir gazete hakkımda olumsuz haber yaptı.



Düşünsenize olumlu haber yapsa ben anama ne… https://t.co/X0xmczsZ2K