İYİ Partili Gürban, grevdeki işçilere verilen desteği hedef aldı: Lan yürü git

EMEP ve BİRTEK-SEN’in greve çıkan Şireci Tekstil işçilerine verdiği desteği hedef alan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, yurttaş ve gazetecilere ‘sevgi dolu’ sözler sarf etti: “Lan yürü git orası Gaziantep.”
Gaziantep’te Başpınar Organize Sanayi’de bulunan, yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığı Şireci Tekstil fabrikasındaki işçiler, ‘sefalet zammı’na karşı çarşamba başladıkları iş bırakma eylemine devam ediyor.
Bugün işçilerin kent merkezine düzenlemek istedikleri yürüyüş valilik tarafından engellendi. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı.
Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da alanda bulunarak işçilere destek veriyor.
Grev devam ederken İYİ Partili Gürban, Twitter’dan ‘işçileri provoke etmeye çalışan bazı siyasi kesimlerin orada olduğunu’ yazdı.
İYİ Partili vekil, tepki yağan açıklamasından sonra birçok yurttaşla tartışmaya girdi.
Gazeteci Bahadır Özgür, Gürban’ın 2021’de ‘piyasa dolandırıcılığı’ndan ceza aldığını hatırlatarak “Muhalefet filan diye bakmayın, gerçekten tehlikeli insanlar bunlar” diye yazdı.
Özgür, İYİ Partili vekilin tweet’ini alıntılayıp “Nasıl kudurdular hemen” diye yazması üzerine Sermaye Piyasası Kurulu belgesini paylaştı.
Gürban daha sonra birçok tweet’inde ‘sol örgütler’, ‘hdpkk’ diye yazarak eleştirileri ‘savurmaya’ çalıştı.