İYİ Parti’de istifa ettirilen İBB grup başkan vekilini yeniden seçen meclis üyeleri ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi

Genel merkezin talebiyle istifa eden İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ı aynı göreve yeniden seçen meclis üyeleri ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi.

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31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti’de bazı isimler CHP’yle işbirliğini savunuyor.

Bu isimlerden birisi de İYİ Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan.

Özkan, bu nedenle iki gün önce genel merkezin talebiyle istifa etmişti.

Dün de İBB’deki İYİ Parti grubu, grup başkan vekilliği seçimi için toplandı. Özkan göreve yeniden seçildi.

Bunun üzerine Özkan’ı seçen meclis üyeleri ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun şunları dedi: “İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir.”