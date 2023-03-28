İthal cep telefonlarına ‘gümrük zammı’ iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini artıran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 28 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Tebliğle 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti. Bu karar tepki çekmişti.
Söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete’de yayımlanan başka bir tebliğle kaldırıldı.
Böylece ithal cep telefonlarının fiyatlarında 2 bin 500 liraya kadar çıkacak bir zammın önüne geçildi.