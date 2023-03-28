İthal cep telefonlarına ‘gümrük zammı’ iptal edildi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte belediye binası önüne gelen bir kişi üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Belediye, olayın kendileriyle alakalı olmadığını ve şahsın ‘akli dengesinin bozuk’ olduğunu öne sürdü.