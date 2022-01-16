İtalyan modacı Cerruti hayatını kaybetti

İtalyan moda tasarımcısı ve girişimci Nino Cerruti 91 yaşında hayatını kaybetti.

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1967 yılında kendi adını taşıyan moda evini kuran Cerruti’nin, kalça ameliyatı yaptırmak üzere yattığı Piedmont’taki bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Tasarımlarını her zaman ilk olarak kendisi deneyen Cerruti’nin, “Ben her zaman aynı kişiyi giydirdim, kendim” sözleri basına yansımıştı.

Agence France Press (AFP), onun, erkek ve kadın mankenlerden podyumda aynı kıyafetlerle yürümesini istediğinde moda dünyasında devrim yaptığının altını çizdi.

Cerruti, 1980’lerde aralarında Jack Nicholson, Michael Douglas, Sharon Stone, Julia Roberts ve Tom Hanks gibi Hollywood’un ünlü simaları için kıyafet tasarlamıştı.