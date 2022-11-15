İtalya’da ünlü araştırmacı gazeteci-yazar Saviano’nun ‘Meloni’ye hakaret’ten yargılanmasına başlandı

İtalya’da insan hakları ve mafyaya karşı yazdığı yazılarla bilinen araştırmacı gazeteci-yazar Roberto Saviano’nun 2020’de katıldığı bir televizyon programında, o dönem muhalefet partisi lideri olan Başbakan Giorgia Meloni’ye ‘ağır hakaret ettiği’ gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Fotoğraflar: Reuters

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma adliyesindeki ilk duruşmada, Saviano’nun ‘haklarında ağır hakaret ifadeleri kullandığı’ iddia edilen iki isimden biri olan mevcut Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini’nin de davacı olarak davaya müdahil olma talebi kabul edildi ve dava 12 Aralık’a ertelendi.

Duruşma salonundan çıkarken basına konuşan Saviano, “Gazeteci olarak bu hükümet tarafından en çok yargı sürecine tabi tutulan kişiyim” derken, düzensiz göçmenlerin ölümüne sessiz kalamayacağını ifade etti.

Saviano’nun suçlu bulunması halinde üç yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Diğer yandan Başbakan Meloni’nin avukatı Luca Libre ise gazetecilere şunları dedi: “Roberto Saviano aleyhindeki dava kullanılan nefret söyleminden kaynaklanıyor. Ben kendi oğluma (Saviano’nun kullandığı kelimenin) bir hakaret olduğunu öğrettim. Davayı geri çekip çekmemeyi değerlendireceğiz.”

Avrupa’da pek çok meslek örgütü ile sol ve liberal görüşlü siyasiler de davanın düşürülmesini talep ediyor.