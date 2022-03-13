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Yaramazlara biraz batar!

İtalya’da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Bir kişi hayatını kaybetti


İtalya’da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüsün yaptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA


İtalyan itfaiyesinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, içinde 50 Ukraynalı mültecilerin bulunduğu yolcu otobüsü, bu sabah yerel saatle 06:30’da ülkenin kuzeyindeki Forli ve Cesena illeri arasında seyir halindeyken A14 otoyolunun 101. kilometresinde henüz belirlenemeyen sebeple devrildi.


Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan yolcuların da olduğu belirtildi, ancak sayı verilmedi.

İtalyan basını, Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalı mültecileri taşıyan yolcu otobüsünün, Pescara kentine giderken kaza yaptığını yazdı.

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